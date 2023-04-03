В Новосибирской области зафиксировали свыше 100 случаев кори
Свыше 100 случаев заболевания корью обнаружено в Новосибирской области. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что на сегодняшний день зафиксировано 11 очагов болезни. В свою очередь врач-инфекционист Нина Романова сообщила, что с 3 апреля в регионе началась подчищающая вакцинация против кори.
Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru