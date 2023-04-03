В Новосибирской области зафиксировали свыше 100 случаев кори

Она отметила, что на сегодняшний день зафиксировано 11 очагов болезни. В свою очередь врач-инфекционист Нина Романова сообщила, что с 3 апреля в регионе началась подчищающая вакцинация против кори.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что во время очередной волны коронавируса россияне носили маски и соблюдали дистанцию, однако, когда они перестали соблюдать ограничения, тут же появилась возможность для заражения корью.

