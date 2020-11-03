В Новосибирской области приостановили оказание плановой медпомощи

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подписал приказ, согласно которому в регионе приостанавливается оказание плановой медицинской помощи, сообщает «Интерфакс».



На встрече с журналистами Хальзов пояснил, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с коронавирусом и если у медучреждения, особенно первичного звена, нет возможности оказывать медпомощь в плановом порядке, то она отменяется.



Глава регионального Минздрава также отметил, что с начала пандемии в Новосибирской области COVID-19 был выявлен у 1545 медицинских работников, 11 из них умерли.

Кроме этого Хальзов добавил, что на лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом Новосибирская область получит 105 миллионов рублей, которые будут направлены на закупку необходимых лекарств.

По данным регионального оперативного штаба на 3 ноября, в Новосибирской области зафиксировано 17 844 случая COVID-19, 14 648 пациентов выздоровели, умерли 600 человек.

