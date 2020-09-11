В Новосибирской области появится новый завод PepsiCo

В Новосибирской области началось строительство нового завода по производству снеков компании PepsiCo. С его открытием в регионе будет дополнительно создано около 900 рабочих мест. В торжественном запуске начала строительства завода приняли участие губернатор Андрей Травников, президент PepsiCo Нил Старрок, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Олег Подойма и Глеб Поповцев, и другие официальные лица.

Две первые производственные линии нового завода начнут работать уже в 2021 году. Завод на территории Новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России. Мощность нового предприятия – более 60 тысяч тонн в год.

Губернатор области Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирский ПЛП продолжает развиваться и прирастать новыми производствами. «Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаём в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Это событие – начало строительства завода – даёт очередной толчок развитию экономики», – заявил он.