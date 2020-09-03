В Новосибирской области выпустили «Книгу Памяти»
Глава региона Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив 3 сентября, в день, когда отмечается завершение Второй мировой войны, встретились с участниками рабочей группы «Книги Памяти Новосибирской области».
Итогом многолетней работы по увековечению памяти наших земляков стали 38 томов Книги Памяти Новосибирской области.
«Отработаны и проанализированы все архивные документы областного и районных военкоматов, документы госархивов, материалы Центрального архива Министерства обороны. В области уточнялись сведения на предприятиях, отрабатывалась информация из других регионов, от поисковых отрядов и отдельных граждан, - сообщила руководитель рабочей группы Евгения Терешина. - Такие книги формально делать невозможно. Судьбы всех 350 тысяч человек, о которых рассказывает «Книга Памяти», прошли через нашу душу и сердце».
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил большое значение «Книги Памяти» для жителей региона: «Каждый житель Новосибирской области может найти в ней свою фамилию, фамилию своих родственников. Триста пятьдесят тысяч семей благодарны за этот труд, за ту душу, которую вложили в эту работу».
Спикер регионального парламента вручил коллективу рабочей группы «Книги Памяти» благодарственное письмо Законодательного Собрания Новосибирской области - за большой многолетний труд по увековечению памяти наших земляков-защитников Отечества.
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