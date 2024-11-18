В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах
В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах, постановление подписал губернатор региона Андрей Травников,
Ранее власти региона уже запретили иностранцам работать в такси, объектах розничной торговли напитками и табачными изделиями. У предпринимателей есть две недели, чтобы учесть новые требования к составу работников.
А в Астраханской области мигранты не смогут работать в такси с 1 января 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Бабушкин. Кроме того, иностранцы не смогут водить автобусы и маршрутки.
В течение трех месяцев работодателям в сфере перевозок предстоит решить этот вопрос в своих коллективах.
Подобные меры действуют уже в 41-м регионе России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru