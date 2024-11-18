В Новосибирской области мигрантам запретили работать в детсадах

А в Астраханской области мигранты не смогут работать в такси с 1 января 2025 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Бабушкин. Кроме того, иностранцы не смогут водить автобусы и маршрутки.

В течение трех месяцев работодателям в сфере перевозок предстоит решить этот вопрос в своих коллективах.

Подобные меры действуют уже в 41-м регионе России, передает «Радиоточка НСН».

