В Новосибирске создали синтетический вирус для борьбы с ВИЧ

В Новосибирске ученые научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали синтетический вирус, который способен блокировать зараженные ВИЧ клетки. Об этом сообщила исследователь отдела геномных исследований Центра Мария Бочкарева.

По ее словам, вирус будет взаимодействовать только с ВИЧ клетками, для других клеток он безопасен.

Отмечается, что в ближайшее время созданный вирус будет испытан на животных.

Ранее ученые назвали главный фактор выживаемости при коронавирусе. Ученые выяснили, что только один из показателей защищенности человека коррелирует с высоким риском смерти заболевшего – низкий уровень антител против белка коронавируса.

