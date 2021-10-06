В Новосибирске создали синтетический вирус для борьбы с ВИЧ
В Новосибирске ученые научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» создали синтетический вирус, который способен блокировать зараженные ВИЧ клетки. Об этом сообщила исследователь отдела геномных исследований Центра Мария Бочкарева.
По ее словам, вирус будет взаимодействовать только с ВИЧ клетками, для других клеток он безопасен.
Отмечается, что в ближайшее время созданный вирус будет испытан на животных.
Ранее ученые назвали главный фактор выживаемости при коронавирусе. Ученые выяснили, что только один из показателей защищенности человека коррелирует с высоким риском смерти заболевшего – низкий уровень антител против белка коронавируса.
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