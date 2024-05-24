Таможня РФ предотвратила вывоз на Украину военного оборудования
24 мая 202421:19
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предотвратила вывоз на Украину военного оборудования, сообщило РИА Новости.
По данным издания, вывоз координировали из-за границы. Пересылку осуществляли двое россиян и двое граждан Грузии.
Речь идет об установках для сброса ракет военной авиацией, уточняет ФТС.
В отношении задержанных граждан России возбуждены уголовные дела о контрабанде военной техники, максимальное наказание по которым предполагает лишение свободы до 12 лет, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru