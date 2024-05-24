Таможня РФ предотвратила вывоз на Украину военного оборудования

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предотвратила вывоз на Украину военного оборудования, сообщило РИА Новости.

Таможня заявила о задержке в оформлении посылок, доставляемых «Почтой России»

По данным издания, вывоз координировали из-за границы. Пересылку осуществляли двое россиян и двое граждан Грузии.

Речь идет об установках для сброса ракет военной авиацией, уточняет ФТС.

В отношении задержанных граждан России возбуждены уголовные дела о контрабанде военной техники, максимальное наказание по которым предполагает лишение свободы до 12 лет, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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