В Новосибирске песни военных лет слушали на балконах

Первый концерт в таком необычном формате состоялся рядом с бульваром Победы, во дворах жилых домов № 143 и № 145 на улице Связистов Юго-Западного жилмассива. Депутат организовал эту акцию совместно со своим помощником Игорем Ильченко и руководителем Новосибирского регионального отделения общества «Двуглавый орел» Евгением Цыбизовым.Во дворе жилого дома была установлена музыкальная аппаратура, а профессиональный исполнитель, лауреат многочисленных конкурсов Алексей Орлов сыграл несколько композиций на саксофоне и спел для находящихся на карантине людей любимые всеми патриотические песни, в т»ом числе песни времен Великой Отечественной войны: «Катюшу», «Эх, дороги», «Журавли», «День Победы» и ряд других.«Надо было видеть радостные лица людей, вышедших на лоджии и открывших окна своих квартир, чтобы послушать импровизированный концерт, чтобы понять, насколько важно не оставлять людей без внимания и поддержки в это трудное для всех время. Жители домов аплодировали исполнителю, размахивали флажками, кричали:"Спасибо! Молодцы!". Цель акции - морально поддержать людей, дать им заряд бодрости и оптимизма, вдохнуть уверенность в то, что сообща мы победим все невзгоды и трудности!», - рассказал Олег Сметанин.Кроме того, еще два концерта "Песни Великой Победы" прошли в Новосибирске возле дома № 16 на улице 9-й Гвардейской дивизии и возле дома № 1 на улице 9-й Гвардейской дивизии.