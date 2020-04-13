В Новосибирской области создали мобильную приемную для волонтеров

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Елена Тырина и Фёдор Николаев передали мобильную приемную для поездок волонтеров. Парламентарии вместе с волонтерами доставили продуктовые наборы пожилым жителям области.



В качестве помощи старшему поколению осуществляется покупка и доставка продуктов, лекарств, а также оплата коммунальных услуг. Парламентарии и предприниматели формируют продуктовые наборы из товаров первой необходимости и доставляют их тем, кто в них нуждается. Помощниками в этом деле выступают волонтеры.



Кроме того, депутаты призвали пожилых людей соблюдать режим самоизоляции, соблюдать спокойствие и не паниковать.

