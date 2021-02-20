В Новороссийске с признаками отравления госпитализированы более 10 подростков
Около 20 человек обратились за помощью к медикам в одном из пансионатов Новороссийска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
У них выявлены признаки отравления. Инцидент произошел вечером 19 февраля в пансионате в селе Широкая Балка. Среди госпитализированных - 11 подростков и один взрослый. Предварительный диагноз «острый гастроэнтерит».
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Подросткам по 16-17 лет, они являются воспитанниками Академии футбола Крыма. Также госпитализирован один из сопровождающих.
В начале февраля в Дагестане 30 школьников обратились к медикам за помощью из-за пищевого отравления. Все отравившиеся дети учатся в Аранинской средней общеобразовательной школе.
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