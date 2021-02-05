30 детей отравились в школьной столовой в Дагестане

В Дагестане 30 школьников обратились к медикам за помощью из-за пищевого отравления. Все отравившиеся дети учатся в Аранинской средней общеобразовательной школе.

По факту отравления заведено уголовное дело.

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По данным следствия, с 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 школьников. Все они жаловались на боли в животе, повышенную температуру и характерные для пищевого отравления симптомы. Из школьной столовой взяты пробы воды и пищи на экспертизу.

Власти Дагестана ранее начали проверку сообщений о краже продуктов из школы, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияШкольникиДагестан
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