30 детей отравились в школьной столовой в Дагестане
В Дагестане 30 школьников обратились к медикам за помощью из-за пищевого отравления. Все отравившиеся дети учатся в Аранинской средней общеобразовательной школе.
По факту отравления заведено уголовное дело.
По данным следствия, с 1 по 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились 30 школьников. Все они жаловались на боли в животе, повышенную температуру и характерные для пищевого отравления симптомы. Из школьной столовой взяты пробы воды и пищи на экспертизу.
Власти Дагестана ранее начали проверку сообщений о краже продуктов из школы, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 688 / сут.
Умерли
75 732+527 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+23 582 / сут.
- СМИ: Вместо гимна России на ЧМ по хоккею будет звучать «Катюша»
- Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей за разлив дизтоплива
- «Агрессивная риторика». Песков ответил на требование Байдена освободить Навального
- Эксперты в США назвали преимущества вакцины «Спутник V»
- «Отсутствие нормальности». Лавров назвал главную проблему в отношениях РФ и ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru