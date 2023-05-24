В новом здании школы в Ватутинках начался монтаж технологического оборудования

В здании школы в деревне Ватутинки в Новомосковском административном округе установили 10 единиц оборудования, в частности для пищеблока. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что полностью были закончены работы по устройству кровли и фасада здания, началось озеленение территории и возведение спортивных площадок.

В школе будет центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности, а также короткий четырехэтажный корпус. Застройщиком выступил АНО «РСИ».

Отмечается, что в центральной части здания будет находиться основная входная группа, которая будет разделена на три зоны – начальной, средней и старшей школы. В вестибюльной группе расположатся комната охраны, гардеробы, пищеблок и обеденный зал на 600 человек. При этом в длинном корпусе на первом этаже будет находиться блок первых классов со своими выходами в школьный двор. В дальней части корпуса расположатся учебные помещения для учеников со второго по четвертые классы.

В четырехэтажном корпусе будет размещен IT-полигон с зонами программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, а также моделирования.

