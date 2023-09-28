В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности

Российский учебник по обществознанию пополнится разделом для изучения финансовой грамотности, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, этот раздел школьникам предстоит изучать на протяжении всего курса, то есть, не один год. Он отметил, что новый образец учебника уже разрабатывается.

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Ранее партия «Справедливая Россия - За правду» предложила ввести в школах предмет «Важные дела». По словам лидера политорганизации Сергея Миронова, на этих уроках школьников могли бы обучать делать «многие полезные вещи» для участвующих в спецоперации бойцов. Он считает, что школьникам стоит научиться вязать маскировочные сети, почему бы не научить начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для воинов спецоперации», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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