Рамзан Кадыров поручил изъять из школ Чечни новые учебники истории России

Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что по поручению Кадырова весь тираж изъят пока не будет изменена глава о депортации чеченцев во время второй мировой войны.



По словам Даудова, он связался с одним из авторов учебника, Владимиром Мединским, и тот признался ему, что спорную главу взяли «без изменений из предыдущих изданий», и пообещал «привести её в порядок».

Ранее задание, связанное со спецоперацией на Украине, включили в ЕГЭ по истории в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

