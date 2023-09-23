Рамзан Кадыров поручил изъять из школ Чечни новые учебники истории России

Глава Чечни Рамазан Кадыров поручил изъять из школ республики новые учебники истории России для 10-11 классов.

Российские школьники будут учиться по обновленные учебникам истории

Председатель Парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что по поручению Кадырова весь тираж изъят пока не будет изменена глава о депортации чеченцев во время второй мировой войны.

По словам Даудова, он связался с одним из авторов учебника, Владимиром Мединским, и тот признался ему, что спорную главу взяли «без изменений из предыдущих изданий», и пообещал «привести её в порядок».

Ранее задание, связанное со спецоперацией на Украине, включили в ЕГЭ по истории в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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