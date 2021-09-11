В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34

В молодом районе столицы Некрасовка накануне торжественно открыли Сквер Победы и Аллею героев Великой Отечественной войны. В начале нового сквера на бетонный постамент встал настоящий Т-34. Редкую сегодня боевую машину помогла найти и отреставрировать общероссийская общественная организация «Совет Матерей».

Открывая Сквер Победы в Некрасовке, собравшиеся почтили минутой молчания память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, которому президент присвоил звание героя России посмертно.

Многие улицы нового столичного района Некрасовка названы в честь героев войны. Весной этого года местные школьники предложили макет монумента для Аллеи Героев. По замыслу ребят, вдохновленных подвигом героя-танкиста Дмитрия Лавриненко, на постаменте нужно было установить настоящий Т-34.

Новый сквер, несомненно, станет местом притяжения для жителей Некрасовки, а легендарный Т-34 будет радовать и вдохновлять мальчишек молодого района столицы.

Ранее сообщалось, что в Некрасовке построили 40 домов после открытия метро.



