В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34
В молодом районе столицы Некрасовка накануне торжественно открыли Сквер Победы и Аллею героев Великой Отечественной войны. В начале нового сквера на бетонный постамент встал настоящий Т-34. Редкую сегодня боевую машину помогла найти и отреставрировать общероссийская общественная организация «Совет Матерей».
Открывая Сквер Победы в Некрасовке, собравшиеся почтили минутой молчания память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, которому президент присвоил звание героя России посмертно.
Многие улицы нового столичного района Некрасовка названы в честь героев войны. Весной этого года местные школьники предложили макет монумента для Аллеи Героев. По замыслу ребят, вдохновленных подвигом героя-танкиста Дмитрия Лавриненко, на постаменте нужно было установить настоящий Т-34.
Новый сквер, несомненно, станет местом притяжения для жителей Некрасовки, а легендарный Т-34 будет радовать и вдохновлять мальчишек молодого района столицы.
Ранее сообщалось, что в Некрасовке построили 40 домов после открытия метро.
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