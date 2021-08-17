Бочкарев: В Некрасовке построили 40 домов после открытия метро

Московские власти рассказали, как преобразился район Некрасовка после строительства в 2019 году одноименной станции метро.

«Новые дороги и линии метро служат мощным стимулом к развитию тех районов, куда они приходят. Не стал исключением и район Некрасовка, где после открытия одноименной станции подземки появились новые жилые кварталы, а также объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за два года здесь построили 40 домов, три детсада, станцию скорой помощи, ФОК, несколько храмов и другие объекты.

Бочкарев также напомнил, что в Некрасовке строится спорткомплекс с экстрим-парком, крытым катком и бассейном.

При этом заместитель мэра сообщил, что до конца 2023 года в этом районе построят еще три школы и четыре детсада.

