Бочкарев: В Некрасовке построили 40 домов после открытия метро
Московские власти рассказали, как преобразился район Некрасовка после строительства в 2019 году одноименной станции метро.
«Новые дороги и линии метро служат мощным стимулом к развитию тех районов, куда они приходят. Не стал исключением и район Некрасовка, где после открытия одноименной станции подземки появились новые жилые кварталы, а также объекты социальной, спортивной и торговой инфраструктуры», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, за два года здесь построили 40 домов, три детсада, станцию скорой помощи, ФОК, несколько храмов и другие объекты.
Бочкарев также напомнил, что в Некрасовке строится спорткомплекс с экстрим-парком, крытым катком и бассейном.
При этом заместитель мэра сообщил, что до конца 2023 года в этом районе построят еще три школы и четыре детсада.
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