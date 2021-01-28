В новом отряде космонавтов не будет женщин

Ни одна женщина не прошла отбор в отряд космонавтов в рамках нового набора, который длился с 2018 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос

Кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Всего в отряде состоит 30 действующих космонавтов. Перед участием в космических миссиях им предстоит пройти еще два года общекосмической подготовки.