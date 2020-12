Предприятие «Роскосмоса» выпустило комикс про женщину-космонавта

Предприятие «Главкосмос», которое входит в госкорпорацию «Роскосмос», выпустило комикс про женщину-космонавта, сообщает РИА Новости.

В описании к комиксу говорится, что речь идет о сильной и независимой, но хрупкой женственной героине и ее фантастических приключениях.

Стоимость комикса Let's go to the space - 950 рублей. Он выпущен на русском и английском языках.

Напомним, фильм под рабочим названием «Вызов», съемки которого «Роскосмос» запланировал на МКС, не должен быть снят за бюджетные деньги, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Он пообещал, что не допустит съемок фильма за государственные деньги, пока находится на своем посту и отметил, что госкорпорации для исполнения своего желания о создании фильма придется найти спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите.