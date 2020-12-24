Предприятие «Роскосмоса» выпустило комикс про женщину-космонавта
Предприятие «Главкосмос», которое входит в госкорпорацию «Роскосмос», выпустило комикс про женщину-космонавта, сообщает РИА Новости.
В описании к комиксу говорится, что речь идет о сильной и независимой, но хрупкой женственной героине и ее фантастических приключениях.
Стоимость комикса Let's go to the space - 950 рублей. Он выпущен на русском и английском языках.
Напомним, фильм под рабочим названием «Вызов», съемки которого «Роскосмос» запланировал на МКС, не должен быть снят за бюджетные деньги, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Он пообещал, что не допустит съемок фильма за государственные деньги, пока находится на своем посту и отметил, что госкорпорации для исполнения своего желания о создании фильма придется найти спонсоров, которые оплатят пребывание актеров на орбите.
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