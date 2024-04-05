В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Уточняется, что он является уроженцем Таджикистана и обвиняется в совершении теракта. Суд отправил его в СИЗО до 22 мая 2024 года.

Ранее в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились три новых фигуранта: гражданин России и двое иностранных граждан были задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске. Согласно данным, двое из задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 144 человека. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что, по последним данным, при теракте погибли шесть детей, передает «Радиоточка НСН».

