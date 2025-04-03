Три новых ЖК появятся по программе реновации в Бабушкинском районе
Три жилых комплекса суммарной площадью почти 70 тысяч «квадратов» построят в рамках программы реновации ветхого жилья в Бабушкинском районе (СВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Новые дома появятся на улицах Летчика Бабушкина, Верхоянской и Радужной.
Всего в трех ЖК предусмотрено свыше 680 квартир. В каждой из них будет выполнена готовая улучшенная отделка. Поблизости от новых домов расположены станция метро «Бабушкинская» и «Свиблово», район отличается сложившейся транспортной и городской инфраструктурой. «Также недалеко расположены школы, детские сады, библиотеки, аптеки, медицинские клиники, магазины и кафе», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Также строители озеленят и благоустроят прилегающую территорию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о том, как реализуется программа реновации ветхого жилья в СЗАО. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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