Более 30 человек в Шанхае обвинили в продаже подделок Louis Vuitton на 15 млн долларов
Свыше 30 человек в Шанхае стали фигурантам дела об организации производства и продажи поддельных сумок Louis Vuitton. Предположительная сумма ущерба составила около 15 миллионов долларов, пишет «Телеканал 360».
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемые использовали в сумках специальные микрочипы для убеждения покупателей в оригинальности своей продукции. При сканировании чипа на смартфоне клиенты перенаправлялись на официальный сайт бренда.
В Louis Vuitton отметили, что никогда не пользовались подобными технологиями. Полиция провела обыски и изъяла у задержанных более 30 оригинальных сумок, которые использовались в качестве образцов. Также были изъяты более 300 подделок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru