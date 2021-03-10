Более 30 человек в Шанхае обвинили в продаже подделок Louis Vuitton на 15 млн долларов

Свыше 30 человек в Шанхае стали фигурантам дела об организации производства и продажи поддельных сумок Louis Vuitton. Предположительная сумма ущерба составила около 15 миллионов долларов, пишет «Телеканал 360».

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемые использовали в сумках специальные микрочипы для убеждения покупателей в оригинальности своей продукции. При сканировании чипа на смартфоне клиенты перенаправлялись на официальный сайт бренда.