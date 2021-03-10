Более 30 человек в Шанхае обвинили в продаже подделок Louis Vuitton на 15 млн долларов

Свыше 30 человек в Шанхае стали фигурантам дела об организации производства и продажи поддельных сумок Louis Vuitton. Предположительная сумма ущерба составила около 15 миллионов долларов, пишет «Телеканал 360».

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемые использовали в сумках специальные микрочипы для убеждения покупателей в оригинальности своей продукции. При сканировании чипа на смартфоне клиенты перенаправлялись на официальный сайт бренда.

Самый дорогой в мире шотландский виски оказался подделкой

В Louis Vuitton отметили, что никогда не пользовались подобными технологиями. Полиция провела обыски и изъяла у задержанных более 30 оригинальных сумок, которые использовались в качестве образцов. Также были изъяты более 300 подделок.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиУголовное ДелоКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры