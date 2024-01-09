В новогодние праздники на катках Москвы побывали 636,6 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что порядка 13,3 миллионов человек приняли участие в праздничных новогодних мероприятиях в столице.

На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток

Отмечается, что несмотря на рекордные холода в Москве жители и гости столицы охотно посещали все проводимые мероприятия. Так, на катках побывали 636,6 тысяч человек.

Во время новогодних праздников в столичных парках и на городских территориях работали катки, шли спектакли и проводились мастер-классы.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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