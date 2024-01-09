В новогодние праздники на катках Москвы побывали 636,6 тысяч человек

Отмечается, что несмотря на рекордные холода в Москве жители и гости столицы охотно посещали все проводимые мероприятия. Так, на катках побывали 636,6 тысяч человек.



Во время новогодних праздников в столичных парках и на городских территориях работали катки, шли спектакли и проводились мастер-классы.

