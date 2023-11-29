На Красной площади в Москве открылся ГУМ-каток
На Красной площади в среду, 29 ноября, состоялось торжественное открытие ГУМ-катка.
Гостям мероприятия показали фрагмент выступления ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе». Фигуристка отметила, что сказка получилась веселая и красивая.
Навка назвала ГУМ-каток лучшим в мире по атмосфере, пишет РИА Новости.
Каток будет работать каждый день с 09:00 до 23:00. В будние дни первые четыре сеанса можно посетить бесплатно. Один сеанс длится час.
Стоимость взрослого билета в будние дни — 700 рублей, детского — 300. На выходных цена увеличивается до 800 и 400 соответственно.
Также на Красной площади начала работать ГУМ-ярмарка. Гости смогут попробовать зимние угощения и бесплатно поучаствовать в увлекательных мастер-классах, передает «Радиоточка НСН».
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