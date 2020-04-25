В Новгородской области усилят контроль за приезжающими из других регионов

Отмечается, что контроль будет усилен на период майских праздников – с 30 апреля по 10 мая.

Также, по данным оперштаба, в регионе решено продлить после 30 апреля введенные ограничения из-за коронавируса.

По последним данным, в Новгородской области 171 подтвержденный случай заражения COVID-19, из которых два закончились летальным исходом, еще 14 пациентов вылечились.



