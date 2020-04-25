В Новгородской области усилят контроль за приезжающими из других регионов
Власти Новгородской области усилят контроль за приезжающими на автомобилях россиянами из других регионов в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Отмечается, что контроль будет усилен на период майских праздников – с 30 апреля по 10 мая.
Также, по данным оперштаба, в регионе решено продлить после 30 апреля введенные ограничения из-за коронавируса.
По последним данным, в Новгородской области 171 подтвержденный случай заражения COVID-19, из которых два закончились летальным исходом, еще 14 пациентов вылечились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru