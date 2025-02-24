В Новгородской области опровергли слухи о самоубийстве и.о. губернатора
Появившаяся в соцсетях информация о якобы самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова не соответствует действительности. Об этом в своём Telegram-канале заявил руководитель пресс-службы областного главы Николай Шестаков.
По его словам, подобные сообщения - это «абсолютная ложь и враньё».
«Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним всё в порядке», - написал Шестаков.
Ранее распространённое в интернете сообщение о своей смерти опроверг губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru