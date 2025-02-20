Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале опроверг слухи о своем самоубийстве, назвав их фейком, «распространяемым укронацистами».

Федорищев заявил, что новость о его смерти является ложной и связана с недавней атакой украинских беспилотников на Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

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Он подчеркнул, что слухи не имеют под собой никакой основы, и добавил, что продолжает выполнять свои обязанности. По словам губернатора, последствия атаки были ликвидированы в тот же день, пострадавших не было.

Ранее в местных СМИ появилась информация о якобы смерти Федорищева, после чего слухи стали распространяться в региональных Telegram-каналах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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