Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти

Он подчеркнул, что слухи не имеют под собой никакой основы, и добавил, что продолжает выполнять свои обязанности. По словам губернатора, последствия атаки были ликвидированы в тот же день, пострадавших не было.

Ранее в местных СМИ появилась информация о якобы смерти Федорищева, после чего слухи стали распространяться в региональных Telegram-каналах, передает «Радиоточка НСН».

