Губернатор Самарской области Федорищев опроверг слухи о своей смерти
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале опроверг слухи о своем самоубийстве, назвав их фейком, «распространяемым укронацистами».
Федорищев заявил, что новость о его смерти является ложной и связана с недавней атакой украинских беспилотников на Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
Он подчеркнул, что слухи не имеют под собой никакой основы, и добавил, что продолжает выполнять свои обязанности. По словам губернатора, последствия атаки были ликвидированы в тот же день, пострадавших не было.
Ранее в местных СМИ появилась информация о якобы смерти Федорищева, после чего слухи стали распространяться в региональных Telegram-каналах, передает «Радиоточка НСН».
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