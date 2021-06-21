В Новгородской области невакцинированных работников отправят на удаленку

Новгородская область сообщила, что организации сферы услуг, которые не привьют 60% сотрудников, должны будут с 1 октября либо перевести невакцинированных работников на удаленную работу, либо обязать их каждую неделю сдавать ПЦР-тест.

Мурманская область введет обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Ранее власти Мурманской области заявили о намерении ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работников. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в понедельник. По его словам, обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита. Чибис отметил, что сроки и порядок процедуры вакцинирования будет объявлен в ближайшие дни.

Об аналогичных мерах объявил сегодня и глава Башкирии Радий Хабиров, передает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Новгородская ОбластьВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры