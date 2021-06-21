В Новгородской области невакцинированных работников отправят на удаленку

Ранее власти Мурманской области заявили о намерении ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий работников. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в понедельник. По его словам, обязательная вакцинация коснется сотрудников сферы торговли, работников транспорта, социально-культурных объектов, госслужащих, муниципальных служащих, работников образовательных учреждений, общепита. Чибис отметил, что сроки и порядок процедуры вакцинирования будет объявлен в ближайшие дни.

Об аналогичных мерах объявил сегодня и глава Башкирии Радий Хабиров, передает Ura.ru.

