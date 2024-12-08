В Нотр-Даме прошла первая после пожара воскресная месса

На мессе присутствовал глава Франции Эмманюэль Макрон. В богослужении приняли участие около 150 епископов со всей республики.



Вечером в Нотр-Даме пройдет и первая месса с участием простых прихожан. Места для участия в ней бронировали онлайн.



Собор Парижской богоматери — один из главных символов французской столицы. 15 апреля 2019 года здесь произошел крупный пожар, пламя причинило храму колоссальный ущерб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

