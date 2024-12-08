В Нотр-Даме прошла первая после пожара воскресная месса
Архиепископ Парижский Лоран Юльриш провел первую мессу в отреставрированном после пожара Нотр-Даме. В ходе богослужения он освятил новый бронзовый алтарь, сообщает газета Le Figaro.
В начале службы архиепископ упомянул нынешнюю политическую ситуацию во Франции — правительство страны недавно ушло в отставку. Он произнес молитву «за нашу страну, которая с тревогой смотрит в будущее».
На мессе присутствовал глава Франции Эмманюэль Макрон. В богослужении приняли участие около 150 епископов со всей республики.
Вечером в Нотр-Даме пройдет и первая месса с участием простых прихожан. Места для участия в ней бронировали онлайн.
Собор Парижской богоматери — один из главных символов французской столицы. 15 апреля 2019 года здесь произошел крупный пожар, пламя причинило храму колоссальный ущерб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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