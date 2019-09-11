В эту среду, 11 сентября, в Норильске выпал первый снег. Как пишет ТАСС, в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды отметили, что пришедшее в регион похолодание сопровождает метель. Специалисты отмечают, что сам по себе снег в это время года – для Норильска не катаклизм. Однако он сопровождается сильным ветром , а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября.

В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, отмечают Известия.