В Норильске выпал первый снег
В эту среду, 11 сентября, в Норильске выпал первый снег. Как пишет ТАСС, в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды отметили, что пришедшее в регион похолодание сопровождает метель. Специалисты отмечают, что сам по себе снег в это время года – для Норильска не катаклизм. Однако он сопровождается сильным ветром , а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября.
В связи с этим в городе объявлено штормовое предупреждение, отмечают Известия.
Между тем, эта среда в Москве может стать самым теплым днем осени. Об этом сообщили в Центре погоды Фобос. Там рассказали, что 11 сентября столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов. Будет переменная облачность без осадков. Метеорологи уточняют, что такая погода выше климатической нормы на 5 градусов, отмечает RT.
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