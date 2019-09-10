Синоптики рассказали, когда в столицу придёт настоящая осень
По-осеннему прохладная погода придёт в столичный регион в конце этой недели. Как отметили в Гидрометцентре, с понижением температуры в Москву придут и осадки.
При этом метеорологи подчеркнули, что пока теплую погоду в мегаполисе удерживает антициклон. Завтра днём в столичном регионе столбики термометров могут дотянуться до отметки +25°С.
Уже в субботу днем воздух прогреется лишь до +19-ти. В воскресенье в столичном регионе будет не больше 17 градусов тепла.
Ранее НСН писала, что осень в Москве в 2019 году может стать аномально теплой. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Он отметил, что в течение последних 30 лет наблюдается тенденция изменения климата в московском регионе — в конце осени и начале зимы температура выросла более чем на три градуса. Принимая во внимание этот факт, нужно полагать, что эта осень в столичном регионе будет аномально теплой.
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