Синоптики рассказали, когда в столицу придёт настоящая осень

По-осеннему прохладная погода придёт в столичный регион в конце этой недели. Как отметили в Гидрометцентре, с понижением температуры в Москву придут и осадки.

При этом метеорологи подчеркнули, что пока теплую погоду в мегаполисе удерживает антициклон. Завтра днём в столичном регионе столбики термометров могут дотянуться до отметки +25°С.

Уже в субботу днем воздух прогреется лишь до +19-ти. В воскресенье в столичном регионе будет не больше 17 градусов тепла.