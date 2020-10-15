В ночной клуб по QR-коду

Посетители московских ночных клубов и других развлекательных заведений должны будут регистрироваться. На входе в клуб или бар после полуночи человек должен будет отсканировать QR-код или отослать SMS на короткий номер. Регистрация телефонных номеров позволит оповестить людей из зоны риска, если у кого-то в клубе нашли коронавирус, и отправить их на тестирование, - пояснил суть эксперимента мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно его указу, с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлека­тельные заведения, открытые с полуночи до 6 утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

«Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19», - указал Собянин.

Еще не заработавшая система так понравилась городским властям, что они уже задумались о ее тиражировании. Если эксперимент с регистрацией доступа в ночные клубы окажется успешным, систему check in могут распространить на госучреждения, заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Вместе с тем, он счел необходимым заверить, что за отказ от регистрации на входе в ночной клуб посетителей штрафовать не будут. Так же, как и за отказ пройти тест на коронавирус, если станет известно, что он находился в клубе одновременно с кем-то, кто заболел. А вот штрафы для владельцев заведений за нарушение указа мэра о check in будут составлять до 500 000 рублей. «Но посетители здесь ни при чем», - сказал Немерюк.

Не будут пока штрафовать и камеры, фиксирующие нарушения режима самоизоляции. В департаменте транспорта Москвы подтвердили, что планируют модернизировать передвижные комплексы фотовидеофиксации, доработав для них софт, чтобы они могли фиксировать больше нарушений, в том числе и режима самоизоляции. Новая система позволит автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других. «Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, и у нас пока нет информации, будет ли использоваться в будущем. Это нужно на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости», - рассказали в дептрансе.

Ранее городским работодателям было предписано предоставить властям номера мобильных телефонов, автомобилей, проездных и социальных карт переведенных на удаленку сотрудников.

Еще раньше, весной, передвигаться в городе можно было только по спецпропускам, для получения которых тоже нужно было передать персональные данные.

Цифровое гетто какое-то с тотальным контролем за его обитателями. А такой тотальный контроль, между прочим, может означать, что власть боится собственного народа. Народу, правда, от этого не легче.

