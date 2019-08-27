В Нижнем Тагиле два уволившихся хирурга вновь вернулись на работу в больницу

В Нижнем Тагиле двое из шестерых хирургов, уволившихся из городской больницы из-за низких зарплат, вернулись на работу в медучреждение. Об этом сообщает Regnum.

По данным агентства, решение о возвращении на свои должности врачами было принято после их беседы с главой областного минздрава Андреем Цветковым. Детали их разговора не уточняются.

Отмечается, что хирурги уже забрали свои заявления об увольнения и вновь стали сотрудниками центральной больницы №1.

Ранее стало известно, что шесть врачей из двух хирургических отделений Центральной горбольницы №1 Нижнего Тагила подали заявления на увольнение. Причиной они назвали чрезмерно высокие нагрузки и низкие зарплаты.

