В Нижнем Новгороде трамвай с пассажирами потерял управление
Неуправляемый трамвай с людьми едва не перевернулся в Нижнем Новгороде, сообщает «РЕН ТВ».
Это случилось 22 декабря на Окском проезде, однако известно об этом стало известно только сейчас. Транспортное средство поднималось по склону, однако в конце подъема трамвай потерял управление и понесся вниз. Перепад высот в том районе составляет около 150 метров, а трамвайная линия представляет собой серпантин.
По словам пассажиров, скорость катившегося под откос трамвая достигала 60 километров в час. В салоне началась паника, однако электротранспорт остановился посередине Молитовского моста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru