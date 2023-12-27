В Нижнем Новгороде трамвай с пассажирами потерял управление

Неуправляемый трамвай с людьми едва не перевернулся в Нижнем Новгороде, сообщает «РЕН ТВ».

Это случилось 22 декабря на Окском проезде, однако известно об этом стало известно только сейчас. Транспортное средство поднималось по склону, однако в конце подъема трамвай потерял управление и понесся вниз. Перепад высот в том районе составляет около 150 метров, а трамвайная линия представляет собой серпантин.

По словам пассажиров, скорость катившегося под откос трамвая достигала 60 километров в час. В салоне началась паника, однако электротранспорт остановился посередине Молитовского моста.

