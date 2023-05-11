В Нижнем Новгороде простились с погибшим водителем Прилепина

В Нижнем Новгороде простились с погибшим водителем сопредседателя «Справедливой России - За правду» Захара Прилепина Александром Шубиным.

Глава Минздрава заявил, что Прилепин получает всю необходимую помощь

Шубина похоронят в зоне СВО в пятницу, 12 мая. Церемония пройдет «со всеми воинскими почестями», отметили в пресс-службе Прилепина.

Погибшего также представят к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества.

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ТЕГИ:ПохороныЗахар Прилепин

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