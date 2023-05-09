Глава Минздрава заявил, что Прилепин получает всю необходимую помощь

По словам главы Минздрава, с Прилепиным «все нормально».

«Всю необходимую помощь получает», — цитирует Мурашко РИА Новости.

В минувшую субботу автомобиль Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, напоминает RT. В результате ЧП погиб соратник писателя Александр Шубин, сам Прилепин получил травмы.

Правоохранители задержали подозреваемого к происшествию — Александра Пермякова. Мужчина признался, что по заданию украинских спецслужб заложил взрывное устройство по пути следования машины и дистанционно привел бомбу в действие. Пермякову предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки, мужчина арестован.

