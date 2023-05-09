Глава Минздрава заявил, что Прилепин получает всю необходимую помощь
Писатель и политик Захар Прилепин после покушения получает необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам главы Минздрава, с Прилепиным «все нормально».
«Всю необходимую помощь получает», — цитирует Мурашко РИА Новости.
В минувшую субботу автомобиль Прилепина был взорван на трассе в Нижегородской области, напоминает RT. В результате ЧП погиб соратник писателя Александр Шубин, сам Прилепин получил травмы.
Правоохранители задержали подозреваемого к происшествию — Александра Пермякова. Мужчина признался, что по заданию украинских спецслужб заложил взрывное устройство по пути следования машины и дистанционно привел бомбу в действие. Пермякову предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатки, мужчина арестован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru