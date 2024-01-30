В Нижегородской области зарегистрировали фирму «Райан Гослинг»

Ранее стало известно, что телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент для регистрации товарных знаков «Лариса Гузеева» и Larisa Guzeeva, следует из базы данных Роспатента.

Она сможет производить и продавать под этими брендами косметику, бытовые средства, нижнее белье и одежду из латекса, а также оказывать услуги в области гостиничного бизнеса, недвижимости и дизайна.

До этого актер и телеведущий Дмитрий Нагиев также подал в Роспатент заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда, передает «Радиоточка НСН».

