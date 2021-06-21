В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции в Нижегородской области коснется работников сферы услуг, торговли, образования и транспорта, а также государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вакцинироваться будут также работники сферы культурных и досуговых мероприятий.