В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для определенных групп

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции в Нижегородской области коснется работников сферы услуг, торговли, образования и транспорта, а также государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вакцинироваться будут также работники сферы культурных и досуговых мероприятий.

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Руководителям поручено организовать процесс проведения вакцинации сотрудников первым компонентов до 25 июля 2021 года, а вторым – до 25 августа. Не менее 60% работников должны пройти вакцинацию.

Ране губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал взять под защиту жителей региона, которым будут угрожать увольнением за отказ от вакцинации. Сахалинская область входит в число регионов, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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