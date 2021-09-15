В Нижегородской области школьницу высадили из автобуса из-за пяти рублей
В Нижегородской области школьницу высадили из автобуса. Инцидент произошёл в Дзержинске. По данным местных средств массовой информации, у ребёнка не хватало денег на билет, поэтому кондуктор заставила выйти 10-летнюю девочку из салона автобуса. При этом школьница звонила маме. Девочка просила, чтобы та встретила её на остановке и передала деньги. В соцсетях появились кадры, как пассажирка защищает девочку и ругается, а кондуктор сообщает, что она действует по закону. Сейчас в ситуации разбирается местная прокуратура.
В России в начале 2021 приняли закон, который запрещает водителям и кондукторам высаживать из общественного транспорта детей без билетов.
Ранее в Магадане ведется прокурорская проверка после того, как водитель маршрутки высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на транспортной карте, сообщает надзорное ведомство региона.
Ребенок был высажен из автобуса на остановке «Северное сияние». В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз.
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