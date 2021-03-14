В Магадане ребенка высадили из маршрутки в мороз

В Магадане ведется прокурорская проверка после того, как водитель маршрутки высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на транспортной карте, сообщает надзорное ведомство региона.

Ребенок был высажен из автобуса на остановке «Северное сияние». В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз.