В Магадане ребенка высадили из маршрутки в мороз

В Магадане ведется прокурорская проверка после того, как водитель маршрутки высадил 13-летнего школьника из-за отсутствия у него денег на транспортной карте, сообщает надзорное ведомство региона.

Ребенок был высажен из автобуса на остановке «Северное сияние». В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз.

Историей с девочкой, высаженной из автобуса в мороз, займутся следователи

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил провести разъяснительную работу с перевозчиками в регионе. Глава региона будет держать эту ситуацию на контроле, сообщает РИА Новости.

Напомним, в марте в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.

Речь идет о детях, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

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