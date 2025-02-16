В Нижегородской области семья из пяти человек отравилась угарным газом

СК отмечает, что по факту отравления семьи возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, утром 16 февраля в квартире дома на улице Мира в городе Кулебаки Нижегородской области пятеро человек, трое из которых дети, почувствовали себя плохо. Всех членов семьи доставили в медицинское учреждение, где им сейчас оказывают необходимую помощь.

Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой.

В настоящее время следователи Следственного комитета России проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Подробности случившегося устанавливаются.

Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Туве, напоминает НСН.

