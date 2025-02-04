Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Туве
Ребенок и двое взрослых погибли от отравления угарным газом в Туве, сообщили в прокуратуре региона.
В ведомстве отметили, что в тяжелом состоянии в больницу доставили взрослого и 11-летнего ребенка. Предварительно, причиной трагедии стало неправильное обращение с отопительной печью, из-за чего произошло задымление.
Правоохранители уже проводят проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку по факту массового отравления юных спортсменов из Свердловской области, напоминает «Свободная пресса».
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