В Нижегородской области рассчитывают на формирование иммунитета к COVID у населения к маю

Власти Нижегородской области рассчитывают на формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения региона к маю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

Замгубернатора подчеркнул важность соответствующий планов для обеспечения безопасности граждан в период празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Он отметил, что в городе ожидается большое количество людей.

По словам Мелик-Гусейнова, власти ожидают, что около 60% людей будут иметь иммунитет к инфекции. Он добавил, что на текущий момент эта цифра составляет около 20%.

Как отмечает агентство ТАСС, мероприятия, посвященные празднованию юбилея Нижнего Новгорода, начнутся в июне. Власти запланировали несколько десятков событий.