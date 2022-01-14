Собянин: более половины случаев COVID-19 в Москве приходятся на «омикрон»

Мэр Москвы также отметил, что динамика распространения этой разновидности SARS-CoV-2 увеличивается, так как ещё 20 декабря в столице было зарегистрировано только 729 случаев заражения.

В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России выявлены сотни случаев заражения штаммом «омикрон». Власти ожидают, что Москва примет на себя первый удар распространения этого штамма.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что QR-коды не имеют никакого значения, ведь источником инфекции может быть и человек с сертификатом.

