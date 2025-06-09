В нескольких регионах России изъяты крупные партии контрафактных вейпов

Полицейские накрыли крупные точки продаж контрафактных электронных сигарет в нескольких регионах России.

Так, два магазина с опасным фальсификатом были обнаружены в ходе контрольной закупки в крымской Алуште. Поставкой и незаконным распространением крупных партий электронных сигарет, в частности марки WAKA состав которых не отвечает требованиям безопасности, занималась группа лиц. Все фигуранты находятся под следствием. Также полицейские изъяли особо крупную партию контрафакта в Абакане (Хакасия). Группа из 7 человек подозревается в незаконном обороте никотиносодержащих изделий (в том числе электронных сигарет) с фальшивой маркировкой.

Отмечается, что крупные партии вейпов без сертификации, среди которых фигурировали марки WAKA, Inflave, Geek Bar и другие, изъяли также в Москве и других субъектах страны. При этом проверка подтвердила наличие в вейпах в WAKA, превышение дозы никотина, и показала их серьёзную опасность для здоровья. Кроме того, продукция этого бренда чаще всего продается без маркировки, что является уголовно наказуемым преступлением.

Специалисты подчёркивают, что употребление несертифицированной нелегальной курительной продукции таит в себе несколько опасностей, так как неизвестно, из чего изготовлены эти вейп-продукты. По словам президента Научно-производственного проекта «Здоровье нации» Дмитрия Еделева, в них часто содержатся опасные химические вещества в концентрации «от капли до столовой ложки ». И чаще всего это тяжелые металлы, канцерогены и токсины, которые используются для усиления действия никотина.

«В контрафактных электронных сигаретах находят даже инфекции, вирусы, бактерии, которые поражают легкие. Также низкокачественная продукция приводит к так называемым вейповым инфарктам, неврологическим заболеваниям и онкологии», — сказал эксперт, слова которого приводит "Газета.ру".

По мнению Еделева, после того как в 2024 году в России значительно повысили акцизы на вейпы для большинства потребителей покупка качественной продукции стала недоступной. При этом на рынке можно найти контрафакт, который продается по цене в 4-5 раз ниже оригинала.

Остается открытым и вопрос повсеместного доступа несовершеннолетних к этой и другой никотиносодержащей продукции и, где должен быть наведен порядок в первую очередь.

