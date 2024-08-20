В нескольких отделах полиции в Петербурге проходят следственные действия

В Санкт-Петербурге следователи проводят проверку в нескольких отделах полиции после случая незаконного задержания общественников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК России.

В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, совершённом группой лиц, в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ.

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На данный момент в ряде полицейских участков города продолжаются следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбуждено дело по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц в связи с незаконным задержанием активистов. Следователям поручено ежедневно докладывать о ходе расследования и установленных фактах, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПолицияСанкт-ПетербургСледственный Комитет

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