В нескольких отделах полиции в Петербурге проходят следственные действия
В Санкт-Петербурге следователи проводят проверку в нескольких отделах полиции после случая незаконного задержания общественников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК России.
В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, совершённом группой лиц, в соответствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ.
На данный момент в ряде полицейских участков города продолжаются следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбуждено дело по обвинению в превышении должностных полномочий группой лиц в связи с незаконным задержанием активистов. Следователям поручено ежедневно докладывать о ходе расследования и установленных фактах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru