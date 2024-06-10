СК в Дагестане провел обыск в МУП «Буйнакскводоканал»

Следователи провели обыск в муниципальном предприятии «Буйнакскводоканал» в дагестанском городе Буйнакске, проинспектировали лабораторию и конфисковали документы, которые могут быть важными для уголовного расследования случаев отравления людей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начальнику следственного управления в Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить подробный отчет о текущем состоянии расследования уголовного дела и выявленных фактах.

Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске возросло до 84

В понедельник Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации более 35 человек в Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции, в том числе детей. По данным следствия, жители начали обращаться в медучреждения с признаками отравления с 7 июня.

Было установлено, что они употребляли питьевую воду, поступающую в их дома через водопроводные линии. По факту предоставления МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Николай Хижняк//РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиДагестанСледственный Комитет

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