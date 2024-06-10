СК в Дагестане провел обыск в МУП «Буйнакскводоканал»

Следователи провели обыск в муниципальном предприятии «Буйнакскводоканал» в дагестанском городе Буйнакске, проинспектировали лабораторию и конфисковали документы, которые могут быть важными для уголовного расследования случаев отравления людей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начальнику следственного управления в Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить подробный отчет о текущем состоянии расследования уголовного дела и выявленных фактах.