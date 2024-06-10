СК в Дагестане провел обыск в МУП «Буйнакскводоканал»
Следователи провели обыск в муниципальном предприятии «Буйнакскводоканал» в дагестанском городе Буйнакске, проинспектировали лабораторию и конфисковали документы, которые могут быть важными для уголовного расследования случаев отравления людей. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил начальнику следственного управления в Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить подробный отчет о текущем состоянии расследования уголовного дела и выявленных фактах.
В понедельник Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации более 35 человек в Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции, в том числе детей. По данным следствия, жители начали обращаться в медучреждения с признаками отравления с 7 июня.
Было установлено, что они употребляли питьевую воду, поступающую в их дома через водопроводные линии. По факту предоставления МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: под Харьковом ликвидировали лидера «Добровольческого движения ОУН»
- СК в Дагестане провел обыск в МУП «Буйнакскводоканал»
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
- СМИ: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году
- Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию
- Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске возросло до 84
- Финляндия запросила разъяснения по ситуации с российским самолетом
- Россия отозвала аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии
- Польский завод «Меско», где в произошел взрыв, производил боеприпасы для ВСУ
- По делу генерала Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru