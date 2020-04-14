В нелегальном хостеле под Петербургом коронавирус подхватили 35 мигрантов

Сразу 35 мигрантов заболели коронавирусом в Ленинградской области. Все они проживали в нелегальном хостеле в поселке Новосергиевка под Всеволжском.

Отмечается, что всего в незаконном общежитии находились 472 человека, все они отправлены на карантин.

Ранее «Невские новости» сообщали, что коронавирус в хостеле подхватили 10 мигрантов, еще 14 были помещены под наблюдение. Постояльцев на стали госпитализировать, все они были изолированы в самом общежитии.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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