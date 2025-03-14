В Национальном центре «Россия» открылась спортивная «Аллея славы»

В пресс-службе Российского общества «Знание» рассказали агрегатору СМИ2, что на выставке представлено 254 медали в 36 дисциплинах от 38 звезд российского спорта. Отмечается, что экспозиция будет пополнена в скором времени.

«Аллея славы» состоит из витрин с именными блоками с портретами атлетов. Гости выставки смогут ознакомиться с информацией о заслугах, с биографиями выдающихся спортсменов, а также увидеть подлинные медали.

По словам министра спорта, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва, «Аллея славы» является не только данью уважения отечественным чемпионам, но и важным шагом в популяризации спорта среди молодежи.

Ранее в Музее русского импрессионизма открылась выставка, посвященная русскому импрессионизму, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

