В Национальном автосоюзе посоветовали водителям снять шторки

Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин пояснил, почему за штоки предусмотрен штраф.

«Это Кодекс административных правонарушений, и в нём записано, что пропускная способность передних опускных стёкол должна быть заводской. И должна составлять не менее 75% от прозрачного стекла. То есть не должно быть никаких шторок и никаких плёнок. Тонировать можно только заднее стекло и задние опускные стёкла», – сказал Субботин в эфире «Радио 1».

Он добавил, что автовладельцам, попавшимся на таком нарушении, стоит выполнить требования ГАИ, иначе машину могут снять с учёта из-за несоответствия техническому регламенту.

