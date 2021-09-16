В Национальном автосоюзе посоветовали водителям снять шторки
Госавтоинспекция опровергла в четверг, 16 сентября, информацию об ужесточении наказания за шторки и каркасные сетки в автомобилях.
Ранее СМИ сообщили об ужесточении санкций за такое правонарушение на дорогах.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что ответственность за шторки на передних окнах машины была введена более десяти лет назад, штраф составляет 500 рублей. Никаких нововведений в этой сфере не вводилось.
Вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин пояснил, почему за штоки предусмотрен штраф.
«Это Кодекс административных правонарушений, и в нём записано, что пропускная способность передних опускных стёкол должна быть заводской. И должна составлять не менее 75% от прозрачного стекла. То есть не должно быть никаких шторок и никаких плёнок. Тонировать можно только заднее стекло и задние опускные стёкла», – сказал Субботин в эфире «Радио 1».
Он добавил, что автовладельцам, попавшимся на таком нарушении, стоит выполнить требования ГАИ, иначе машину могут снять с учёта из-за несоответствия техническому регламенту.
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