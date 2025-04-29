В России опровергли рост случаев перегонов машин из-за рубежа
При перегоне автомобилей из-за рубежа сегодня велик риск нарваться на мошенников или столкнуться с санкционными ограничениями, сказал НСН Антон Шапарин.
Перегон автомобилей из-за рубежа сегодня влечет за собой слишком серьезные риски из-за коммерческого утилизационного сбора, расплодившихся на рынке мошенников и санкционных ограничений. Об этом НСН заявил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Перегонять машины из-за рубежа весной этого года стали чаще, сообщило издание «Известия» со ссылкой на участников рынка. Интерес к услуге вырос почти на четверть, а поиск водителей — на треть, причем их интересуют как азиатские, так и европейские автомобили (как правило, с пробегом). Шапарин опроверг рост перегонов автомобилей из-за рубежа.
«Есть статистика оформления СБКТС (свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства), которая показывает, что раньше их оформлялось значительно больше. Перекупщики и перегонщики не привозят автомобили “в рынок” — это невозможно из-за коммерческого утилизационного сбора. Единственный вариант для человека, который хочет приобрести зарубежный автомобиль, — найти людей, которые обеспечат возможность перевести деньги, вывезти и растаможить автомобиль. Он будет конечным получателем как лицо, на которое оформляются документы. Такие услуги действительно пользуются спросом, но сколько здесь нормальных сервисов и сколько “кидал”, мы не знаем. Неизвестно и то, сколько на это потребуется времени, получится ли вернуть деньги, если машину подобрать не смогут, и так далее. К сожалению, возбуждено огромное количество уголовных дел, будет возбуждено еще больше, потому что количество мошенников зашкаливает. Как правило, злоумышленники промышляют на сервисах бесплатных объявлений. Есть и риски санкционного характера — например, если автомобиль едет из Европы, он может застрять на выезде из стран ЕС», — сказал Шапарин.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по итогам конца первого квартала 2025 года на складах автодилеров в России числилось около 500 тысяч новых легковых автомобилей.
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