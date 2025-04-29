«Есть статистика оформления СБКТС (свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства), которая показывает, что раньше их оформлялось значительно больше. Перекупщики и перегонщики не привозят автомобили “в рынок” — это невозможно из-за коммерческого утилизационного сбора. Единственный вариант для человека, который хочет приобрести зарубежный автомобиль, — найти людей, которые обеспечат возможность перевести деньги, вывезти и растаможить автомобиль. Он будет конечным получателем как лицо, на которое оформляются документы. Такие услуги действительно пользуются спросом, но сколько здесь нормальных сервисов и сколько “кидал”, мы не знаем. Неизвестно и то, сколько на это потребуется времени, получится ли вернуть деньги, если машину подобрать не смогут, и так далее. К сожалению, возбуждено огромное количество уголовных дел, будет возбуждено еще больше, потому что количество мошенников зашкаливает. Как правило, злоумышленники промышляют на сервисах бесплатных объявлений. Есть и риски санкционного характера — например, если автомобиль едет из Европы, он может застрять на выезде из стран ЕС», — сказал Шапарин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по итогам конца первого квартала 2025 года на складах автодилеров в России числилось около 500 тысяч новых легковых автомобилей.

